Finalmente. Il sospiro di sollievo è collettivo, nel mondo Juve. Il motivo? Torna in campo Juan Cuadrado. Lo fa dal primo minuto. E in una partita determinante come quella con la Lazio. Dopo circa venti giorni, e cioè la lesione al bicipite femorale della coscia destra, Juan torna a disposizione di Andrea Pirlo e sarà in campo in campionato, sperando di poter tornare determinante sin dalla gara di domani, ma mettendo anche nel mirino la sfida di Champions con il Porto.



L'ALTRO OBIETTIVO - Quattro giorni fondamentali, anche per Cuadrado. Che poi avrebbe un piccolo contenzioso con la società. Ecco, 'piccolo' per modo di dire: perché in queste ore sta trattando il rinnovo di contratto. Paratici e Nedved sono pronti a estendere per uno o due anni l'attuale scadenza, fissata per il 2022. Anche il giocatore è d'accordo: e presto potrebbero accelerare tutti verso la fumata bianca.