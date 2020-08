1-1 allo Stadium. Tra Juventus e Lione il protagonista è l’arbitro Zwayer, che fischia due rigori molto dubbi per entrambe le squadre. Come riporta Opta, quello preso dai bianconeri è il primo gol dal dischetto subito in casa in Champions League. L’ultimo gol preso dai bianconeri in una gara interna di Champions risaliva infatti a dicembre 2009, contro il Bayern Monaco, calciato e segnato dal portiere Jorg Butt.