Primo tentativo, primo gol dal dischetto per Leonardo. Con grande freddezza, nella partita di domenica contro lail numero 19 bianconero ha messo a segno il suo primoin carriera in Serie A, portando la squadra sul momentaneo 2-0 al 43'. L'ultimodellaa essere andato a bersaglio dagli undici metri era stato Andrea, in casa contro l'Atalanta, nel maggio 2012.