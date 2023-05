Laha, l'accordo con la Procura Federale è stato accolto dal Tribunale Federale Nazionale. Quindi, almeno per quel che riguarda le vicende processuali sportive a livello italiano, per il club bianconero è tutto finito. Uno degli obiettivi è stato quindi raggiunto, perché il prossimo campionato della Juve inizierà e terminerà senza ulteriori effetti, ora programmare è possibile davvero e in fondo che resista o meno una partecipazione in Europa o Conference League sposterà il giusto. Lo riporta CM.