Matthijs de Ligt al centro del mercato. L’incontro di giovedì scorso tra i dirigenti bianconeri e l’avvocato Rafaela Pimenta ha aperto i discorsi mercato e sono attesi nei prossimi giorni nuovi contatti per aggiornarsi sulla situazione. Il Chelsea ha fatto una prima proposta e ora aspetta. La Juve, forte della clausola rescissoria, resta in una posizione di forza, nonostante le recenti parole del giocatore. Il club vuole ancora il rinnovo fino al 2026, ma passi avanti non ce ne sono e il Chelsea cerca nuovi innesti, quindi tornerà all'attacco.



L'OFFERTA - La Juventus chiede il prezzo della clausola e ora come ora non sembra troppo intrigata dall’inserimento di contropartite tecniche. L’offerta da 40 milioni cash più un giocatore a scelta tra Timo Werner e Christian Pulisic, proposti dai Blues in maniera funzionale perché entrambi già nel mirino della Juventus in passato, è stata rispedita al mittente, sottolinea Tuttosport, perché per i bianconeri De Ligt non ha prezzo, se non quello della clausola, ma è ipotizzabile che un’offerta irrinunciabile, quanto più vicina ai 100 milioni senza contropartite tecniche, modificherebbe lo scenario. Rilancio atteso.