Come racconta La Gazzetta dello Sport, in settimana i vertici della Juventus si sono riuniti con Max Allegri per parlare di trattative per l’estate. Un vero e proprio summit, che è stato il primo vero incontro per pianificare il mercato, "un lungo scivolo che parte a inizio aprile e finirà ad agosto, con qualche decisione anticipata per adattarsi al campionato 2022-23, pronto a scattare in anticipo per regalare al mondo un Natale... mondiale".