La Juventus oggi si è ritrovata alla Continassa per il primo giorno di lavoro, inizio ufficiale della stagione 2021-2022. Non erano presenti chiaramente tutti i membri della rosa bianconera, poiché i giocatori impegnati in Europei e Copa America godono di qualche giorno di vacanza in più. La loro assenza è stata compensata dalla presenza di tanti giovani aggregati.Questi i giocatori che hanno lavorato,agli ordini di mister Allegri: Dybala, Arthur, McKennie, Pinsoglio, Pellegrini, Rugani, De Sciglio, Perin, Pjaca, Dragusin, Fagioli, Frabotta, Soulé, Felix Correia, De Winter, Miretti, Cerri, Barbieri, Da Graca.