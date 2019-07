E' il primo giorno di scuola per la Juventus.In mattinata alcuni bianconeri sosterranno le visite mediche al J Medical, poi appuntamento pomeridiano alla Continassa per il primo allenamento della stagione. Sono 33 i convocati del tecnico toscano che accoglierà Blaise Matuidi e Cristiano Ronaldo fra tre giorni . Ieri hanno svolto le visite mediche Douglas Costa, Szczesny, Pinsoglio e Ramsey. Oggi tocca agli altri: inizia la stagione della Juventus.: sono arrivati anche Leonardo Bonucci, Emre Can, Daniele Rugani e Mattia De SciglioNotizia in aggiornamento