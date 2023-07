Dopo il risveglio muscolare in Hotel,. Niente amichevole contro il Barcellona a causa del virus intestinale che ha colpito gran parte della rosa blaugrana.che proseguirà poi a Los Angeles per l'amichevole contro il Milan e infine a Orlando, dove la Juve affronterà il Real Madrid.Un allenamento in cui, come riferisce, non hanno partecipato, ancora non pienamente recuperato. L'assenza che fa più rumore, essendo al centro di tante voci di mercato, è quella diAllegri lo gestisce; il serbo non avrebbe giocato quindi la partita con il Barcellona e a questo punto è in dubbio anche per il Milan.Tra chi invece si è allenato regolarmenteche, scrive il quotidiano, è sembrato in palla e reattivo anche nella partitella in famiglia su campo ridotto. Anche Yilidz, provato mezzala, si è preso gli applausi grazie ad alcune giocate di qualità. Infine, Bremer è apparso subito in buone condizioni, la "nuova" Juve riparte anche da lui.