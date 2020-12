La Juventus torna ad allenarsi in gruppo e prosegue la preparazione in vista del match di domenica contro l'Udinese. Dal sito ufficiale della Juventus: "Terzo giorno di lavoro al JTC dopo la pausa natalizia. I bianconeri, agli ordini di Mister Pirlo, proseguono la preparazione in vista del ritorno della Serie A, fissato per il prossimo 3 gennaio, quando all'Allianz Stadium arriverà l'Udinese. Dopo i due giorni di allenamenti individuali, la squadra, oggi, ha potuto ricominciare a lavorare in gruppo. Focus della seduta le esercitazioni tattiche, con partitella finale. Domani è in programma l'ultimo allenamento del 2020: appuntamento al mattino".