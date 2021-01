Dal sito Juventus.com

"La Juventus comincia il 2021 in campo. I bianconeri si sono ritrovati questo pomeriggio al JTC per il primo allenamento del nuovo anno, con la ripresa della Serie A nel mirino. L'appuntamento è fissato per il 3 gennaio, alle 20:45. all'Allianz Stadium.



Oggi, antivigilia della gara contro contro l'Udinese, il gruppo si è concentrato sulle esercitazioni tattiche.



Domani è giorno di vigilia: allenamento in programma al pomeriggio."