La Juventus ha pubblicato il recap del primo allenamento dell'era Maurizio Sarri, avvenuto questo pomeriggio al Training Center della Continassa, tramite il proprio sito ufficiale:



"Oggi è stato il primo giorno.



Per il gruppo, che ha dato il benvenuto ad alcuni fra i giocatori appena arrivati. Per il nuovo allenatore, Maurizio Sarri, che ha diretto la sua prima sessione da Mister bianconero.



Per la Juventus, pronta ad affrontare una nuova stagione. Il gruppo, ovviamente non ancora al completo, dopo le visite mediche di ieri e di oggi si è ritrovato nel pomeriggio al JTC Continassa, per ricominciare a correre dopo la pausa estiva. Ed è stato un allenamento nel quale, oltre alla fase dedicata alla ripresa atletica, si è fin da subito lavorato in campo con il pallone. Nel dettaglio, la squadra ha iniziato con corsa leggera e riscaldamento con la palla, poi, dopo una fase di stretching e di esercizi dedicati ai passaggi, si è concentrata sulle ripetute, e a seguire ha disputato una partitella a campo ridotto.



Hanno svolto lavoro differenziato Douglas Costa, Khedira, Perin, Pjaca, Ramsey e Szczesny.



Ovviamente, la Juve tornerà ad allenarsi domani: in programma doppia seduta, al mattino e al pomeriggio al JTC".