Come racconta Repubblica, arrivano i primi spifferi su una possibile cessione di Szczesny a fine stagione. "Altra curiosa coincidenza: in questo periodo sono emerse anche le prime indiscrezioni su una possibile cessione di Szczesny, dalla quale la Juve, che lo acquistò nel 2017 per 12,2 milioni più 3,1 di bonus, ricaverebbe una corposa plusvalenza - si legge nell'articolo online -. In questa triangolazione di spifferi si incastra il sospetto milanista che dietro le complicazioni per il rinnovo del contratto di Donnarumma ci sia proprio la Juventus, che con il rossonero si garantirebbe la copertura della porta per almeno un decennio. Da Torino smentiscono: se è un bluff lo si scoprirà tra non molto".