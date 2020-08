1









Primi nodi per Andrea Pirlo. Come scrive Il Corriere della Sera, ieri il nuovo tecnico della Juve "ha vissuto il suo primo vertice di mercato a casa Agnelli ed è «contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia. Pronto per questa fantastica opportunità». Ma tra campo e panchina, dove lo staff andrà per forza arricchito con elementi di esperienza, i nodi che si trova ad affrontare il nuovo — nuovissimo — allenatore della Juventus sono tanti".



MERCATO - "E riguardano soprattutto i giocatori che ci sono, prima ancora di quelli che potranno arrivare. Se nessuno è davvero incedibile, cambiarne «sette-otto» (De Sciglio, Danilo, Rugani, Khedira, Matuidi, Bernardeschi, Higuain, Douglas Costa è una lista credibile) sarà molto dura per la Juve, considerati i tempi stretti, la scarsa capacità di spesa e anche la svalutazione di eventuali pedine di scambio, come Bernardeschi o Costa".