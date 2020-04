1









La Juve è interessata a Gabriel Jesus e secondo quanto riporta Calciomercato.com i bianconeri hanno già preso i primi contatto con il Manchester City proponendo uno scambio con un pallino di Pep Guardiola: Douglas Costa, che il tecnico catalano ha già allenato al Bayern Monaco. Proposta fatta, sembra, ma il club inglese ha fatto sapere di non essere ben disposto ad uno scambio alla pari, vista la giovane età del centravanti e i frequenti infortuni per Douglas Costa. Dunque, niente di facile in vista ma Gabriel Jesus resta nel mirino dei bianconeri.