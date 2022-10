una gara che potrebbe essere decisiva per l'eliminazione di bianconeri. Un solo risultato per la squadra diovvero la vittoria che permetterebbe alla Juve di rimanere in corsa per gli ottavi di Champions. Secondo Tuttosport, per riuscire nell'impresa, il tecnico si affiderà alla coppia d'attacco formata da. In questo caso quindi, il centravanti polacco tornerebbe titolare dopo due panchine consecutive, in cui Allegri gli aveva preferito Moise Kean dal primo minuto.