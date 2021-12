Se per l'attacco e il centrocampo è più che evidente la necessità di rinforzi, tanto che di nomi se ne stanno facendo parecchi fin da ora in attesa di capire le piste realmente percorribili in estate, sembra più complesso, ad oggi, immaginare i movimenti per la futuradella, anche perchè molto dipenderà dalle scelte di Giorgio. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, solo in estate il capitano bianconero deciderà se continuare o appendere gli scarpini al chiodo, anche in base all'esito dei play-off per ilin Qatar che per lui rappresenta uno degli obiettivi più concreti per la sua ultima parte di carriera.Pere Daniele, invece, si profila una permanenza, più per ragioni di contratto che per motivi puramente tecnici: il primo, del resto, appare in uno stato di forma poco promettente, mentre il secondo non è praticamente mai stato utilizzato in questa stagione. Inevitabile, comunque, fare subito qualche ragionamento sui profili papabili, tra cui spicca su tutti quello di Federico, centrale classe 1998 del che si sta mettendo in luce in maniera sempre più positiva : in Eccellenza fino a pochi anni fa, quando per guadagnarsi da vivere faceva il muratore, è entrato nel mirino delle grandi di Serie A dimostrando di meritare la massima categoria e di essere pronto per l'ultimo grande "salto". E la Juve ci pensa...