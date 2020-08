1









Il tecnico della Juventus Primavera Lamberto Zauli ha parlato ai microfoni di Juventus Tv, presentato la sfida di Youth League contro il Real Madrid: “Di solito a metà luglio ci si trova a preparare la nuova stagione, invece ci siamo trovati a preparare la partita con un gruppo misto. Abbiamo la fortuna di disputare la Youth League, con grande entusiasmo vogliamo presentarci a questo appuntamento. Ci sono tanti 2003 che si sono appena affacciati alla Primavera, anche perché le strategie della Juventus sono ben chiare. Ci sono tanti ragazzi che potrebbero fare ancora la Primavera e invece verranno promossi nell’Under 23 o verso squadre professionistiche. Tanti 2003 affronteranno questo campionato molto competitivo, ma hanno tanta qualità e possono farcela”.



SULLE AMICHEVOLI - “Abbiamo organizzato due trasferte contro il Monza e con la Primavera del Verona. Abbiamo trovato delle difficoltà, anche perché questo momento ti mette di fronte a dei problemi. Sono gare che comunque sono servite per avvicinarci alla Youth League. In questi ultimi 15 giorni l’abbiamo preparata sui dettagli, cercando di dividere un po’ il gruppo perché è molto numeroso”.



SULLA SFIDA CONTRO IL REAL MADRID - “Siamo arrivati con merito a giocarci questa partita. Ci siamo concentrati sulle nostre capacità, consapevoli che affronteremo una squadra forte. Se giochiamo come sappiamo, possiamo fare bene. L’ho detto ai ragazzi durante la settimana: abbiamo la possibilità di diventare una delle squadre migliori d’Europa. Sono molto positivo per questa partita”.