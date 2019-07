Lamberto Zauli è diventato negli scorsi giorni il nuovo allenatore della Juventus Primavera, prendendo il posto di Francesco Baldini, reduce da una stagione deludente, fuori dai playoff nel campionato Under 19. Come riportato da La Nuova Sardegna, Zauli, in attesa di approdare a Torino, si trova oggi in vacanza in Costa Smeralda insieme a Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, e a Gianluca Zambrotta, grande ex terzino bianconero.