Lamberto Zauli, allenatore della Juve Primavera, ha commentato ai canali ufficiali del club bianconero la partita vinta in Coppa Italia di categoria dai suoi contro la Cremonese: "Dietro questa partita c'erano tante insidie e la storia di questo torneo ha insegnato che può succedere di tutto. Era importante affrontarla bene, non siamo partiti benissimo, ma poi l'abbiamo vinta e siamo contenti perché eravamo feriti dalla sconfitta di Empoli. Domani scopriremo il nostro avversario, oggi abbiamo fatto tante cose bene e qualcosa male e su quello dovremo lavorare. Io nella quotidianità spingo sull'ambizione, un calciatore deve ambire a essere tra i migliori sia nell'impegno di tutti i giorni che esprimendo il massimo nelle partite. Noi non perdevamo da ottobre, non vorremmo mai perdere, ora dobbiamo voltar pagina per far sì che quella sconfitta non si ripeta. Da adesso in poi comincia il vero calcio perché i risultati pesano di più e le competizioni entrano nel vivo. Siamo contenti delle esperienze dei ragazzi in seconda squadra perché sono ulteriori step di crescita".