La Juventus Primavera ha vinto per 3-1 contro il Bologna e si è qualificato al turno successivo nella Coppa Italia di categoria. Soddisfatto il tecnico Lamberto Zauli, che ha parlato così al termine della partita: "Siamo contenti. Stiamo giocando ogni tre giorni e potrebbero esserci momenti in cui si perde un po' di brillantezza. L'atteggiamento dei ragazzi, però, è cresciuto partita dopo partita. Lottano su ogni pallone e i risultati arrivano perché siamo diventati squadra anche sotto questo aspetto. Andare avanti in Coppa Italia era un nostro obiettivo e siamo contenti di aver disputato una buona partita contro una buona squadra. Siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni. Tra tre giorni giocheremo e cercheremo di chiudere in maniera fantastica questo 2019".