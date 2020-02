di Lorenzo Bettoni, inviato a Vinovo

Era un nostro obiettivo, peccato. Ce la siamo giocata sia all'andata che al ritorno e gli episodi ci hanno girato male. La Fiorentina ha trovato il gol e con due pari siamo eliminati noi per i gol fuori casa. Peccato perché nella partita ci sono state cose fatte bene, altre fatte male, da domenica mattina abbiamo l'obiettivo play-off. Da domani mattina vogliamo migliorare nelle cose che oggi abbiamo fatto poco bene".



ANDATA - "Abbiamo fatto due partite abbastanza equilibrate, abbiamo preso il secondo gol oggi ma non avevamo rischiato niente, sono stati bravi e fortunati a trovare il gol qualificazione. Tra le cose negative ci metto che in quella frazione di campo e in quel momento della partita le squadre si erano un pò allungate e dovevamo avere più qualità in palleggio per farli correre un pò. Abbiamo fatto qualche errore di palleggio e loro sono stati bravi a capitalizzare".



UNDER 23 - "Siamo arrivati con tanti infortuni e la società ci ha messo a disposizione questi ragazzi. Abbiamo Lamanna e Leo infortunati, due terzini destri, Portanova è venuto con noi più di una volta, Marques è un ragazzo che è qui da un mese, ha trovato un po di spazio in Under 23 e oggi era a disposizione nostra. Peccato, da domani abbiamo altri obiettivi".



CAMPIONATO - "Penso che il campionato si stia livellando molto, andrà giocato per qualsiasi posizione si voglia lottare fino all'ultima giornata".



IMBATTUTI - "Posso solo essere soddisfatto, la squadra ha lottato e non ha voluto perdere fino alla fine, poi ci sono mancati dei minuti per la rimonta. Abbiamo salvato il risultato ma non abbiamo centrato la qualificazione che era quello che volevamo, cercheremo di non fare più certi errori per raggiungere i nostri obiettivi. Tra settembre e ottobre abbiamo perso quattro partite di fila e da ottobre a oggi questo gruppo ha perso solo ad Empoli, stiamo parlando di una grande striscia positiva che non viene scalfito dall'eliminazione ma oggi c'è grande rammarico".



AMALGAMA - "Puoi avere più esperienza e forza perché i ragazzi hanno fatto campionati diversi ma non amalgama, su quell'aspetto qualcosa puoi perdere, l'eliminazione però non è per questo. Ci hanno dato un atteggiamento positivo ma dobbiamo migliorare".