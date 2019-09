Lamberto Zauli, tecnico della Juventus Primavera, ha commentato la durissima sconfitta per 5-0 contro l'Atalanta in campionato in conferenza stampa. Queste le sue parole, riportate da Juventus.com: "Abbiamo fatto un buon primo tempo in cui abbiamo creato diverse occasioni da gol. Nel secondo, invece, abbiamo subito tre gol in sei minuti e in quel momento la qualità, l'esperienza e la fisicità hanno fatto la differenza. Questo ci insegna che dobbiamo crescere sotto tanti aspetti: nella gestione della gara, nella capacità di lettura della partita, e anche fisicamente e tecnicamente. Affrontavamo una squadra che aveva tra i titolari sette giocatori che lo scorso anno hanno disputato la finale scudetto. Dobbiamo crescere, spero che i ragazzi capiscano che l'allenamento è fondamentale. Mi è piaciuto il coraggio del primo tempo, meno la gestione del secondo tempo. Ripartiremo molto più determinati".