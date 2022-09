Kenantra i migliori 60 talenti della classe 2005. L'attaccante dellaè stato inserito nella speciale lista stilata dal celebre quotidiano britannico The Guardian per la sua rubrica, insieme ad altre 59 promesse del mondo del calcio. Strappato in estate al Bayern Monaco, in bianconero il 17enne ha totalizzato finora 7 presenze tra campionato e Youth League con 2 gol e altrettanti assist.