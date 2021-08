Vince la Juve! Nell'amichevole di oggi - a porte chiuse - contro il Fossano, i bianconeri battono per 5-1 gli avversari. A segno(doppietta),per i bianconeri; di Menabò il gol del Fossano che aveva aperto il match. Tra i ragazzi di Bonatti, esordio per, nuovo arrivo ex Milan.L'appuntamento ora è fissato per sabato 28 agosto: alle 16.30 inizia il campionato sul campo della