Anche laè pronta a sfidare il. La squadra discenderà in campo per laalle 15.00 di domani, martedì, sei ore prima di quella di Massimiliano Allegri, per un torneo che ritorna dopo la sospensione dello scorso anno a causa della pandemia da Covid. Nell'ultima edizione i giovani bianconeri erano stati eliminati agli ottavi dal Real Madrid dopo aver concluso la fase a gironi al primo posto. E anche loro, esattamente come Dybala e compagni, sono chiamati a un pronto riscatto, dopo un inizio di stagione controverso con la pesante sconfitta per 4 a 2 patita venerdì in casa dell', dove i ragazzi di Bonatti hanno subito due gol in un paio di minuti pagando un calo di concentrazione nel secondo tempo. La partita di Youth League sarà arbitrata dal gallese. Fischio d'inizio, come detto, alle 15.00.