di Marco Amato, inviato a Vinovo

La Juventus Primavera viene fermata in casa dalla squadra bestia nera di questa stagione, l'Hellas Verona. Gli scaligeri battono i bianconeri 2 a 1 e bissano la vittoria dell'andata. La squadra di Bonatti gioca bene, soprattutto nel primo tempo, ma poi cala in intensità e, soprattutto, manca di cinismo nel finalizzare le tante occasioni create. Alla fine, paga in maniera pesante gli episodi.



LE PAGELLE



SENKO 5 - Nei due gol del Verona non sembra essere libero da colpe



SAVONA 6 - Ritmi più bassi rispetto all'ultima uscita; gambe pesanti e si vede. Nonostante ciò, la prova è nel complesso positiva



NZOUANGO 6.5 - Stacco imperioso a sbloccare il match, bene in marcatura



MUHAREMOVIC 7.5 - Muro difensivo, non ne fa passare una. Sempre puntuale, pulito e preciso. Nel primo tempo dribbla mezzo Verona e sfiora un gol che avrebbe fatto cadere la tribuna di Vinovo



TURICCHIA 6.5 - Un coltellino svizzero, fa tante cose e le fa bene, in entrambe le fasi MBANGULA 6.- Parte bene, con le sue accelerate spacca la difesa scaligera e semina il caos, oltre a dialogare con i compagni. Con il passare del tempo, però, perde qualche pallone di troppo e nel caos seminato in precedenza, si perde (Dal 68' HASA 6 - Bene, ma senza riuscire a spaccare la partita)



OMIC 6.5 - È la voce narrante del match, prodigo di consigli per i compagni, fa valere il peso della fascia allacciata al braccio. Con Bonetti, forma un duo di centrocampo che abbina qualità e quantità (Dall'85' Strijdonck sv)



BONETTI 7 - Ormai è punto di riferimento della squadra, innumerevoli palloni passano dai suoi piedi. Sa quando far salire il ritmo e quando rallentare, per rifiatare e far rifiatare



ROUHI 6 - Un diesel, comincia piano, poi migliora tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa. Serve un buon pallone per Cerri che sfiora il gol (Dal 61' MULAZZI 6.5 - Aumenta il carico offensivo, sempre puntuale nell'offrire una soluzione in attacco)



CERRI 6 - Nell'azione del gol di Nzouango, a cui offre un assist delizioso, dimostra di avere importanti doti tecniche, oltre alla fisicità. Dopo, però, si intestardisce troppo alla ricerca del gol, spreca qualche occasione e dialoga meno con i compagni (Dal 61' TURCO 5.5 - Non riesce a lasciare il segno e rendersi pericoloso)



CHIBOZO 7 - È in stato di grazia. Quando parte lascia agli avversari solo il ricordo di essere passato dalle loro parti. Unica nota negativa, è mancata incisività nel finalizzare l'azione



All. BONATTI 6.5 - Magari meno brillante che quella vista contro il Milan, ma la squadra gioca bene, soprattutto nel primo tempo, e crea innumerevoli occasioni da gol. Gol che, però, manca più volte. Alla fine, paga gli episodi