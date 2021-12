"«Questi sono momenti che aiutano a crescere, siamo orgogliosi di questa giornata vissuta insieme qui a Vinovo ai ragazzi della squadra Juventus for Special. È stato un momento piacevole di integrazione, condivisione e inclusione, in linea con quei valori culturali che cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi. Si sono visti serietà e partecipazione emotiva da parte di tutti e grande voglia di mettersi in gioco».Con queste parole il tecnico dell’Under 19, Andrea Bonatti, ha raccontato le emozioni di una mattinata davvero speciale e soprattutto inedita per la sua squadra. Al Training Center di Vinovo, infatti, la Primavera bianconera è scesa in campo in un incontro amichevole a ranghi misti con la squadra disabili Juventus for Special per vivere insieme uno splendido momento di condivisione. Sì, oggi inclusione e integrazione sono state le parole d’ordine e per una volta il campo, in senso stretto, è passato in secondo piano per lasciare spazio alle tante emozioni vissute dai protagonisti.«Quella di oggi è stata davvero una bella mattinata - esordisce Mister Gianluca Gallina, l’allenatore della squadra Juventus for Special - e un’occasione per far conoscere anche la nostra realtà. I nostri ragazzi arrivano da una categoria poco conosciuta ed è importante dare sempre più visibilità al nostro movimento, il calcio per disabili. È stato un momento importante e la speranza è che ce ne possano essere altri in futuro».E la sorpresa da parte di entrambe le squadre, nello scoprirsi a vicenda e nell’entrare ognuna nelle dinamiche dell’altra, sono state due delle note più liete.«Ci siamo divertiti tantissimo, - sono le prime parole di Simone Scaglia - i ragazzi della Juventus for Special sono molto forti e, soprattutto, ci hanno dimostrato che non dovrebbero esserci pregiudizi nel momento in cui si affronta il tema della disabilità. Sono stati davvero bravi ed è stato un piacere giocare con loro».«C’era una grandissima curiosità di conoscerli - commenta Leonardo Cerri - e di scoprire anche il loro livello. Siamo rimasti decisamente stupiti e contenti di aver trascorso una mattinata così divertente e piacevole».La gara, finita in parità, ha visto trionfare la passione per il calcio che può e deve essere vissuta da chiunque, a prescindere dalla propria condizione, come testimoniano le impressioni a caldo della Juventus for Special.Queste le parole di Gianluca Berutti: «Giornata indimenticabile. Per me che da sempre tifo Juventus, venire qui a Vinovo per giocare è stato un sogno che è diventato realtà. Ho sempre voluto indossare questa maglia e giocare con questi ragazzi mi ha dimostrato che la differenza la facciamo noi con la mentalità con la quale scendiamo in campo».«La giornata di oggi - racconta Denis Decaria - ha avuto un significato profondo per me, sia come juventino che come giocatore della Juventus for Special. È stata una soddisfazione personale che mi aiuterà a crescere umanamente e tatticamente. È fondamentale vivere giornate di inclusione come questa, per la crescita del nostro movimento, ed è altrettanto importante che una società all’avanguardia come Juventus crei momenti di integrazione di questo tipo. Torno a casa davvero molto felice e il gol che ho segnato ha ulteriormente alimentato il mio senso di soddisfazione»."