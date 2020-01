Non ci sono solo tifosi, dirigenti e giornalisti sugli spalti di Vinovo per assistere alla gara tra la Juventus Primavera e i coetanei della Fiorentina. Come appreso da ilBiancoNero.com, infatti, è presente anche un osservatore della Real Sociedad, club spagnolo della Liga, sicuramente interessato ai molti talenti che i club possono offrire. Su tutti, per la Juve, Pablo Moreno, ex Barcellona ora numero 10 bianconero.