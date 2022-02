La Juventus Primavera dopo la brutta sconfitta di ieri subita per mano dell'Inter ora è attesa il 6 marzo dalla sfida contro la Sampdoria. Tra le fila dei blucerchiati però non ci sarà Daniele Montevago che è stato espulso oggi nella partita contro il Bologna. Il giocatore è parso molto nervoso ed aggressivo. L'arbitro non ha avuto dubbi ed ha estratto il cartellino rosso, sarà quindi costretto a saltare la sfida contro la Vecchia Signora.