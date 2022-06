Angel Chibozo nel mirino del Pisa. Secondo quanto riportato da La Nazione, il club toscano è sulle tracce del giovane attaccante della Juve Primavera, che nella stagione appena conclusa ha messo a segno 19 gol tra campionato e Youth League. Da non escludere che i bianconeri possano valutare un'eventuale offerta, dando così la possibilità al classe 2003 - sul quale sono state segnalate anche altre squadre - di cimentarsi subito nel campionato di Serie B, in una società con grandi ambizioni, senza passare per la tappa intermedia della Lega Pro con l'Under 23.