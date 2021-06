La Juventus Primavera ha già conquistato matematicamente l'accesso ai playoff ma, come dichiarato anche dal trequartista argentino Matias Soulé, non si accontenta e punta alle prime due posizioni in classifica, che varrebbero l'accesso diretto alle semifinali dei playoff. L'ultima giornata del campionato Primavera 1 si giocherà in contemporanea mercoledì alle 15. La Juve ospiterà in casa il Cagliari, obbligatorio vincere, per poi vedere cosa faranno le due squadre sopra: Inter e Sampdoria. I genovesi affrontano il Torino in casa mentre i nerazzurri andranno a Bergamo per giocare contro i campioni in carica dell'Atalanta.