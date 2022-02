La Juventus Primavera affronterà in Champions League l'AZ Alkmaar. La sfida sarà una gara secca giocata in terra olandese. Il tecnico della Vecchia Signora Andrea Bonatti ha commentato ieri: "Arrivati a questo livello giocare in casa può essere un vantaggio ma essendo un'esperienza ci mettiamo in gioco comunque. Ci penserò però dopo Napoli, Roma e Inter". La sfida di Champions si disputerà il 2 marzo alle ore 14 in terra olandese.