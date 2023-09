Niente gara con ilper Augusto. Il terzino classe 2005 della, infatti, è stato squalificato per un turno dopo il match di lunedì contro l'Empoli perso 3 a 2, in cui era stato ammonito da diffidato; la sua partita, in realtà, si era anche conclusa prima del tempo, essendo stato espulso per doppio giallo nel finale.