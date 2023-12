È ufficiale la squalifica di Bruno: come previsto, il difensore classe 2006 delladovrà restare fermo per un turno per via dell'espulsione rimediata nel match di domenica contro il Sassuolo "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete", come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo. Paolo, quindi, dovrà fare a meno di lui per la sfida di sabato alle 13.00 contro il Bologna.