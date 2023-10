#Under19 | Valdes Ngana firma il suo primo contratto da professionista fino al 2026



Congratulazioni! pic.twitter.com/UCy3Sdx0Sw — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) October 20, 2023

Primo contratto da professionista per Valdes. L'attaccante classe 2006, in bianconero dalla fine del 2018 e da quest'anno in forza alladi Paolo Montero dopo l'esperienza in Under 17, si è legato allafino al 2026, come reso noto dallo stesso club. Qui sotto il post con l'annuncio ufficiale.