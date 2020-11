Stop forzato per la Juventus Primavera. Campionato sospeso almeno per un mese, come conferma una nota ufficiale della Lega: "La Lega Calcio ha ufficialmente deliberato di “sospendere con effetto immediato, fino al 3 dicembre 2020 (visto il DPCM del 3 novembre 2020), la disputa delle gare del Campionato Primavera 1 TIM e con decorrenza dal 13 novembre 2020 quelle della Primavera TIM Cup per consentire la disputa dell’ultima gara del secondo turno“. La Juve Primavera è in isolamento fiduciario dopo una positività di un giocatore all'interno della squadra.