Sabato mattina alle 11 a Vinovo la Juventus Primavera di Paolo Montero scenderà in campo contro il Napoli. Il Giudice Sportivo ha emesso le sue decisi. n casa bianconera non ci saranno Nicolò Savona e Tommaso Maressa, entrambi hanno rimediato un'espulsione contro il Lecce. Per il Napoli, invece, squalificato Valerio Boffelli (che ha ricevuto la quinta ammonizione da diffidato) e il tecnico Antonio D’Ambrosio. Entra nei diffidati Lorenzo Anghelè.