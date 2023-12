DaContratto fino al 2026 per Filippo Pagnucco, ed è un contratto davvero speciale per lui, perché è il primo da professionista.Filippo, dopo una stagione in Under 17, in quella in corso è approdato alla Under 19 di Mister Montero, in cui sta trovando il giusto spazio per costruire il suo percorso calcistico.Esterno sinistro di corsa e talento, Filippo firma, si diceva, il suo contratto che lo lega alla Juventus fino al 2026.Complimenti e benvenuto nel mondo dei “Pro!”.