La Juventus Under 19 affronterà, agli Ottavi di Finale di UEFA Youth League, l'AZ Alkmaar. Faccia a faccia in gara secca che si disputerà in casa degli olandesi.

I bianconeri hanno ottenuto gli Ottavi conquistando il primo posto nel proprio girone davanti a Chelsea, Zenit e Malmo. L'AZ Alkmaar, invece, è arrivata tramite il Percorso Campioni, sconfiggendo nel primo turno l'FC Gabala (4-0 all'andata e 7-0 al ritorno) e avendo la meglio sull'Angers nel secondo turno ai calci di rigore dopo il successo 1-0 all'andata e la sconfitta 1-0 al ritorno. Decisivi i rigori anche nel Playoff contro il Villarreal: 3-3 la sfida, con gli olandesi che hanno poi avuto la meglio dagli undici metri.

La vincente della sfida se la vedrà ai quarti con chi avrà la meglio tra Liverpool e Genk. Definito il percorso fino alle semifinali: ad attendere una tra Juve, AZ, Liverpool e Genk ci sarà una tra Dinamo Kiev, Sporting Club, Midtjylland e Benfica.