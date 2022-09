Dal sito ufficiale dellaIvano Srdoc è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di sutura e plastica del tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra dal Dr. Lasse Lempainen presso la Clinica Pihlajalinna di Turku (Finlandia). La prognosi per il ritorno in campo è di circa 4 mesi.