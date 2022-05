Niente Empoli per Ervin Omic. Il giocatore della Juve Primavera sarà costretto a saltare la sfida di campionato di domani per squalifica, dopo il cartellino giallo rimediato da diffidato nel corso del derby contro il Torino di venerdì. Il provvedimento è stato reso ufficiale dal Giudice Sportivo del campionato Under 19, che nel pomeriggio ha comunicato tutte le sanzioni disciplinari relative all'ultimo turno.