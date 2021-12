Dal sito ufficiale della"A seguito dell’infortunio riportato nel corso della partitaè stato sottoposto a risonanza magnetica, che ha evidenziato una. Il giocatore inizierà ora l’iter riabilitativo".Il centrocampista calabrese, che il prossimo 29 febbraio compirà 18 anni, sin qui è sceso in campo in 10 occasioni per quel che riguarda il campionato. A queste presenze vanno aggiunte le 5 nellae quella in Coppa Primavera. Il bilancio in gare ufficiali, al momento, è di un assist e zero gol (stando alle statistiche di Transfermarkt).