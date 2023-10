DaEsperienza internazionale alle porte per l’Under 19 bianconera, che prenderà parte alla quarta edizione del Torneo Amichevole itinerante Al Abtal.La Juventus giocherà il primo match di questo torneo il 25 ottobre prossimo, in Spagna, contro l’Almeria.IL MECCANISMOQuattro gironi da cinque squadre, che si affrontano in varie sedi in gara “secca”. La Juventus è nel girone B, insieme ad Almeria, Monaco, Slavia Praga e Future Falcons. La Juve, come detto, esordirà con l’Almeria e poi giocherà la prima fase (che termina il 6 marzo 2024) cominciando in Spagna per proseguire in località ancora da definire fra Salou, Madrid, Principato di Monaco e Torino.In via di definizione anche la seconda fase del torneo, che dovrebbe coinvolgere le prime dei gironi e le migliori secondeLE DATE DELLE PARTITE DELLA JUVENTUS25.10.23 – Vs Almeria29.11.23 – Vs Slavia Praga20.12.23 – Vs Future Falcons06.03.24 – Vs Monaco