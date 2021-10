Nuovo impegno europeo per la Juventus Under 19, chiamata domani (fischio d'inizio alle ore 13.00 italiane) a ripetere la grande prestazione messa in campo contro i pari età del Chelsea. Di fronte i bianconeri troveranno lo Zenit, terzo a quota 3 punti. Di seguito l'elenco dei giocatori a disposizione di Mister Andrea Bonatti.I CONVOCATI1 Senko2 Savona3 Turicchia4 Omic5 Nzouango Bikien6 Citi7 Hasa10 Bonetti11 Iling-Junior12 Scaglia14 Mulazzi17 Chibozo18 Turco19 Fiumanò21 Doratiotto28 Strijdonck29 Maressa31 Ratti32 Miretti33 Soulè