Penultima sfida di UEFA Youth League per l'Under 19 bianconera che domani alle ore 16.00, in trasferta, sfiderà il Chelsea con la possibilità di assicurarsi il primo posto nel girone, in caso di successo, e di conseguenza la qualificazione agli ottavi di finale. Di seguito la lista dei convocati di Mister Bonatti.I CONVOCATI1 Senko2 Savona3 Turicchia4 Omic5 Nzouango Bikien6 Citi9 Cerri10 Bonetti11 Iling-Junior12 Scaglia17 Chibozo18 Turco19 Fiumanò24 Dellavalle25 Mbangula Tshifunda27 Galante29 Maressa30 Daffara32 Miretti33 Soule Malvano