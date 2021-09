Dal sito ufficiale della Juventus:Vigilia di Youth League per la Juventus Under 19 che domani pomeriggio, alle ore 15.00, affronterà in trasferta i pari età del Malmö nel match valevole per la prima giornata della fase a gironi di Youth League.Di seguito l'elenco dei bianconeri a disposizione di Mister Andrea Bonatti.I CONVOCATI4 Omic5 Nzouango Bikien6 Citi7 Hasa10 Bonetti11 Iling-Junior12 Scaglia13 Muharemovic14 Mulazzi16 Rouhi17 Chibozo18 Turco21 Doratiotto23 Ledonne24 Dellavalle26 Sekularac27 Galante29 Maressa30 Daffara31 Ratti