"Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi il periodo di isolamento fiduciario domiciliare precedentemente comunicato (restano in isolamento fiduciario domiciliare 5 giocatori e un componente dello staff). Da oggi il gruppo squadra ha ripreso la regolare attività di allenamento."

Questo il comunicato della Juve relativo alla formazione Primavera. L'isolamento è durato dieci giorni come da termini di legge. L'ultima partita dei ragazzi di mister Bonatti risale al 3 ottobre (vittoria 1-0 col Milan), la prossima è in programma domenica 1 novembre, sul campo della Roma.