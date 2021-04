Il focolaio di coronavirus scoppiato a cavallo tra marzo e aprile in casa Empoli non ha condizionato solo il calendario della prima squadra, capolista della Serie B, ma anche la Primavera, che non poté disputare la partita contro la Juventus valida per la 2^ giornata di ritorno del campionato.



Ora la situazione-covid si è placata nella squadra toscana, e quindi la Lega Serie A ha potuto disporre il recupero del match: Juve-Empoli Primavera si giocherà mercoledì 5 maggio alle ore 14 a Vinovo.

I ragazzi di mister Bonatti sono in corsa per le prime posizioni in classifica, l'Empoli stazione nella parte destra della classifica.