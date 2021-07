Dopo due anni di assenza, causa Covid, riparte la, a cui parteciperà anche la. Format e date sono state anticipate dall'"La UEFA Youth League riprende con l'edizione 2021/22, alla quale partecipano 64 squadre. L'ultimo titolo è stato vinto dal Real Madrid ad agosto 2020.Le contendenti sono suddivise tra il percorso UEFA Champions League e il percorso Campioni nazionali, che verranno sorteggiati ad agosto e inizieranno a settembre. I due percorsi si riuniranno per la fase a eliminazione diretta, dagli spareggi dell'8 e 9 febbraio alla fase finale a quattro squadre in programma a Nyon dal 22 al 25 aprile. L'elenco completo delle partecipanti a entrambi i percorsi sarà confermato il 25 agosto, al termine degli spareggi di UEFA Champions League.- Le 32 squadre che seguono il percorso UEFA Champions League sono le stesse che partecipano alla fase a gironi di UEFA Champions League maggiore. A queste squadre si aggiungono le 32 vincitrici dei campionati giovanili nazionali delle federazioni più in alto nel ranking le cui squadre maggiori non partecipano alla fase a gironi di UEFA Champions League; queste squadre seguono il percorso Campioni nazionali. I gironi del percorso UEFA Champions League sono identici a quelli della competizione maggiore. Le vincitrici dei gironi si qualificano direttamente agli ottavi, mentre le seconde classificate vanno agli spareggi. Le squadre del percorso Campioni nazionali si sfidano in due turni a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno. Le otto vincitrici alla fine del secondo turno accedono agli spareggi. La fase ad eliminazione diretta prevede sfide in gara unica e inizia con gli spareggi: le otto vincitrici del percorso Campioni nazionali giocano in casa contro le otto seconde classificate nei gironi del percorso UEFA Champions League. Quindi, le otto vincitrici degli spareggi raggiungono le otto vincitrici dei gironi del percorso UEFA Champions League agli ottavi. Come sempre, le semifinali e la finale si disputano allo stadio Colovray di Nyon (Svizzera), di fronte alla sede UEFA.- Percorso UEFA Champions League: fase a gironiSorteggio: 26 agosto, IstanbulPrima giornata: 14/15 settembreSeconda giornata: 28/29 settembreTerza giornata: 19/20 ottobreQuarta giornata: 2/3 novembreQuinta giornata: 23/24 novembreSesta giornata: 7/8 dicembrePercorso Campioni nazionaliSorteggio: 31 agosto, NyonAndata primo turno: 29 settembreRitorno primo turno: 20 ottobreAndata secondo turno: 3 novembreRitorno secondo turno: 24 novembreFase a eliminazione direttaSorteggio spareggi: 14 dicembre, NyonSpareggi: 8/9 febbraioSorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 14 febbraio, NyonOttavi di finale: 1/2 marzoQuarti di finale: 15/16 marzoSemifinali: 22 aprile, Stadio Colovray, NyonFinale: 25 aprile, Stadio Colovray, Nyon"